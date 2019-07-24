Сборная России обыграла Швейцарию в отборе ЧМ - Советский спорт
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24 июля 2019 21:19Пляжный футболКоноплев Александр

Сборная России обыграла Швейцарию в отборе ЧМ

Россия идет без поражений.

В матче первого тура второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира сборная России обыграла Швейцарию – 9:3.

В составе победителей забивали Алексей Макаров (трижды), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (у всех по дублю).

25 июля Россия сыграет с Азербайджаном, а 26 – с Испанией.

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