Сборная России обыграла Швейцарию в отборе ЧМ

В матче первого тура второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира сборная России обыграла Швейцарию – 9:3.
В составе победителей забивали Алексей Макаров (трижды), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (у всех по дублю).
25 июля Россия сыграет с Азербайджаном, а 26 – с Испанией.
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