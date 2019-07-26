Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира - Советский спорт
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26 июля 2019 21:48Пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Испании в заключительном туре второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира.

Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счетом 6:1 в пользу российской команды. В составе сборной России голами отметились Максим Чужков (1-я минута), Борис Никоноров (21), Виктор Крышанов (24), Артур Папоротный (24) и Юрий Крашенинников (27), еще один мяч в собственные ворота отправил Хавьер Торрес (8). У испанцев единственный гол на счету Молины Гонсалеса (29).

Напомним, что в первом туре второго группового этапа сборная России обыграла команду Швейцарии (9:3), а во втором оказалась сильнее сборной Азербайджана (6:0).

Таким образом, сборная России, одержав три победы в трех матчах на втором групповом этапе европейского отборочного турнира, заняла первое место в группе 2 и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира, который пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

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