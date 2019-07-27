Россия – победитель европейской квалификации чемпионата мира

Сборная России обыграла Италию со счетом 7:1 в финале квалификационного тура к чемпионату мира-2019 среди европейских команд.
Дублем в составе победителей отметился Федор Земсков. По голу на счету Юрия Крашенинникова, Антона Шкарина, Максима Чужкова и Артура Папоротного. Еще один мяч в свои ворота провел Дарио Рамачиотти.
Отметим, что третье место заняла сборная Белоруссии, обыгравшая Швейцарию – 6:2.
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