Михаил Лихачев: Пока тренирую сборную, натурализованных игроков в ней не будет Главный тренер сборной России по пляжному футболу стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев высказался о натурализации иностранных игроков.

«Когда-то руководство обратилось ко мне с тем же вопросом – и я ответил, что пока тренирую сборную, натурализованных игроков в ней не будет, – сказал Лихачев в интервью «Советскому спорту». – Просто не понимаю, зачем это нужно в такой большой стране, как Россия. Какой в этом смысл?

Ничего не имею против выступающих за наши клубы бразильцев. Одного из них, кстати, предлагали сборной, а потом он стал капитаном национальной команды своей родины… И это правильно. Если бы Россия выигрывала бы чемпионаты мира бразильцами, это во многом обесценило бы наши победы».

Полностью интервью с Лихачевым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.