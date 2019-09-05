Российские пляжники проиграли белорусам на старте Суперфинала Евролиги Турнир проходит в Португалии.

Сборная России по пляжному футболу уступила коллективу из Белоруссии в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.

Победитель встречи был выявлен после серии пенальти, которая завершилась со счетом 2:1. В основное время команды забили друг другу по 4 мяча.

В составе российской сборной отличились Алексей Макаров, оформивший дубль (4-я и 26-я минуты), а также Артур Папоротный (24-я) и Федор Земсков (27-я). У Белоруссии это сделали Валерий Макаревич (1-я), Юрий Петровский (5-я), Денис Самсонов (15-я) и Илья Савич (33-я).

6 сентября сборная России проведет следующий матч на этом турнире – ей предстоит встреча с командой Испании.