Белорусы одержали вторую победу в Суперфинале Евролиги - Советский спорт
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06 сентября 2019 18:12Пляжный футболКоноплев Александр

Белорусы одержали вторую победу в Суперфинале Евролиги

В матче второго тура группы А Суперфинала Евролиги сборная Белоруссии обыграла Швейцарию – 6:5 (2:1, 1:1, 3:3).

По два мяча в составе победителей забили Денис Самсонов и Игорь Бриштель.

Напомним, что в матче первого тура белорусы обыграли Россию в серии пенальти – 5:4.

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