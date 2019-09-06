Белорусы одержали вторую победу в Суперфинале Евролиги В матче второго тура группы А Суперфинала Евролиги сборная Белоруссии обыграла Швейцарию – 6:5 (2:1, 1:1, 3:3).

По два мяча в составе победителей забили Денис Самсонов и Игорь Бриштель.

Напомним, что в матче первого тура белорусы обыграли Россию в серии пенальти – 5:4.