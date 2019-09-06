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06 сентября 2019 20:14Пляжный футболКоноплев Александр

Россия обыграла Испанию, уступая с разницей в четыре мяча

В матче второго тура группы А Суперфинала Евролиги сборная России победила Испанию – 7:6 (2:3, 1:3, 4:0).

При этом россияне уступали по ходу встречи со счетом 2:6.

У победителей отличились Артур Папоротный (трижды), Остап Федоров (дважды), Дмитрий Шишин и Федор Земсков.

Россияне с тремя очками занимают второе место в своей группе. В финале сыграют лучшие команды из двух квартетов.

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