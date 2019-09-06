Россия обыграла Испанию, уступая с разницей в четыре мяча В матче второго тура группы А Суперфинала Евролиги сборная России победила Испанию – 7:6 (2:3, 1:3, 4:0).

Загрузка... При этом россияне уступали по ходу встречи со счетом 2:6. У победителей отличились Артур Папоротный (трижды), Остап Федоров (дважды), Дмитрий Шишин и Федор Земсков. Россияне с тремя очками занимают второе место в своей группе. В финале сыграют лучшие команды из двух квартетов.