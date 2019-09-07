Сборная России обыграла Швейцарию В матче группового турнира Суперфинала Евролиги по футболу сборная России обыграла Швейцарию – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

В составе победителей хет-трик оформил Борис Никоноров.

Сборная России возглавила турнирную таблицу группы А, однако у сборной Белоруссии матч в запасе.