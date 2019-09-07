Сборная России обыграла Швейцарию

В составе победителей хет-трик оформил Борис Никоноров.
Сборная России возглавила турнирную таблицу группы А, однако у сборной Белоруссии матч в запасе.
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