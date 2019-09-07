Сборная России вышла в финал Суперфинала России помогли.

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Сборная Испании по пляжному футболу обыграла Белоруссию в матче группового этапа Суперфинала Евролиги – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Этот результат позволил сборной России занять первое место в группе и выйти в финал турнира.

Соперник сборной России определится после матча Португалия – Италия.