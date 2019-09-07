Сборная России вышла в финал Суперфинала

Сборная Испании по пляжному футболу обыграла Белоруссию в матче группового этапа Суперфинала Евролиги – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
Этот результат позволил сборной России занять первое место в группе и выйти в финал турнира.
Соперник сборной России определится после матча Португалия – Италия.
Главный соперник Хабиба – сам Хабиб. Что может помешать Нурмагомедову в бою против Порье Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко уверен, что американец Дастин Порье намного опаснее Конора Макгрегора. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет не так просто его сломить. 05.09.2019 21:15 ММА Ващенко Сергей Сергей Жорин: Важно, что Пак не был против УДО для Мамаева и Кокорина Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. 06.09.2019 11:45 Футбол Григорьевская Юлия Сколько стоит Проворов? Из наших игроков НХЛ лишь он остался без контракта После того как в среду «Ванкувер» наконец подписал новый договор с нападающим Николаем Голдобиным – 900 тысяч долларов на один сезон, из наших игроков НХЛ без контракта остался только защитник «Филадельфии» Иван Проворов. 06.09.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Магнитка уволила Яндача. Скоро будут еще отставки «Металлург» побил рекорд КХЛ. 07.09.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол Несмотря на пропуск длиною почти в год – уверен, что именно в футбол. Неважно в каком качестве. Ресоциализация иным путем для них – думаю, невозможна. 06.09.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей