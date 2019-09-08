Россия проиграла Португалии в финале Евролиги

При этом россияне вели 2:0 – отличились Фёдор Земсков и Алексей Макаров.
В матче за третье место Испания одолела Италию – 4:1.
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