Россия проиграла Португалии в финале Евролиги - Советский спорт
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08 сентября 2019 21:42Пляжный футболКоноплев Александр

Россия проиграла Португалии в финале Евролиги

В решающем матче Суперфинала Евролиги сборная России проиграла Португалии со счетом 2:4 (2:0, 0:1, 0:3).

При этом россияне вели 2:0 – отличились Фёдор Земсков и Алексей Макаров.

В матче за третье место Испания одолела Италию – 4:1.

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