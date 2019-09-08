Россия проиграла Португалии в финале Евролиги В решающем матче Суперфинала Евролиги сборная России проиграла Португалии со счетом 2:4 (2:0, 0:1, 0:3).

Загрузка... При этом россияне вели 2:0 – отличились Фёдор Земсков и Алексей Макаров. В матче за третье место Испания одолела Италию – 4:1.