Россия вступила в борьбу за проведение пляжного чемпионата мира

Россия, Чили и Сальвадор подготовили документы и вступили официально в процедуру выборов. Предвыборный марафон не будет долгим: окончательное решение будет озвучено 23-24 октября.
– Подобные инициативы надо только приветствовать, – поделился своим мнением с «Советским спортом» член исполкома РФС Сергей Анохин. – Это прекрасная идея: во-первых, в Москве умеют организовывать такие праздники пляжного футбола. Мы не раз убеждались и в том, как прекрасно устроена логистика таких турниров, на каком совершенном уровне они проходят. Во-вторых, огромный интерес аудитории, полные трибуны болельщиков практически гарантированы. Прошедший год назад праздник большого футбола убедил, наверное, даже скептиков в том, что Россия способна провести турнир на блестящем уровне.
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