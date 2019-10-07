Давид Луиз: Решил уйти из «Челси» после разговора с Лэмпардом Защитник Давид Луиз объяснил свой переход из «Челси» в «Арсенал» летом 2019 года.

По его словам, на решение повлиял разговор с главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом.

– Мне нравится «Челси». Я всегда буду благодарен этому клубу. Однако решение уйти я принял после разговора с Лэмпардом. У нас разные взгляды на будущее «Челси», поэтому я решил сменить дорогу. Я решил уйти из «Челси» раньше, чем получил предложение от «Арсенала». Это случилось дня через три, – приводит слова Луиза Football.London.