Женская сборная России обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 октября 2019 20:13Пляжный футболКоноплев Александр

Женская сборная России обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка мира

В матче второго тура группового этапа женского Кубка мира сборная России обыграла Парагвай – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Хет-трик в составе победителей оформила Анна Чернякова.

Сборная России гарантировала себе выход в полуфинал. Ее соперник определится после матчей третьего тура.

Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
«Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20 Мы встретились в Барселоне с одним из самых эпатажных футбольных агентов и расспросили обо всем. Слушать было очень интересно. 11.10.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем, Мощенко Захар
Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии
Свечников вновь набрал два очка за матч. Это просто фантастика «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 12.10.2019 10:55 Хоккей Костяев Иван
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:25 ММА Ващенко Сергей
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
20:18 Футбол Драгун вышел на пятое место по голам за сборную Белоруссии
20:13 Пляжный футбол Женская сборная России обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка мира
20:09 Футбол Вейналдум обогнал Кумана по голам за сборную Голландии
19:46 Футбол Кипр – Россия. Хозяева заменили вратаря
19:40 Футбол Кипр – Россия. Петров не смог продолжить матч, Караваев дебютировал в сборной
19:34 Хоккей «Витязь» забросил три безответных шайбы минскому «Динамо»
19:30 Футбол Кипр – Россия. Хозяева остались в меньшинстве
19:26 Футбол Кипр – Россия. Оздоев забил во втором матче за сборную подряд
19:17 Хоккей «Торпедо» дома уступило СКА
19:11 Футбол Кипр – Россия. Черышев забил десятый гол за сборную
19:07 Хоккей ЦСКА одержал «сухую» победу над «Сочи»
19:00 Футбол Сколько голов забьет Дзюба? Кипр - Россия (0:2). Онлайн
18:56 Футбол Паредес помог Аргентине разгромить Эквадор
18:42 Хоккей «Йокерит» по буллитам обыграл «Салават»
18:35 Спортивная гимнастика Россия – вторая в общем зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике
18:25 Баскетбол «Зенит» уступил «Нижнему Новгороду»
18:01 Футбол Дубль Нойштедтера принес «Динамо» победу над «Пюником»
17:50 Футбол Бельгия на выезде обыграла Казахстан
17:42 Футбол Кипр – Россия. Составы команд
17:29 Футбол Джанлуиджи Буффон: Я люблю Конте и не могу его критиковать
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика