Женская сборная России обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка мира В матче второго тура группового этапа женского Кубка мира сборная России обыграла Парагвай – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Загрузка... Хет-трик в составе победителей оформила Анна Чернякова. Сборная России гарантировала себе выход в полуфинал. Ее соперник определится после матчей третьего тура.