Россия одержала вторую победу на Кубке мира

Хет-трик в составе победителей оформил Артур Папортный.
Это вторая победа сборной России на турнире – ранее команда обыграла Сальвадор (4:2).
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