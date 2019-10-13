Россия одержала вторую победу на Кубке мира В матче второго тура группового этапа Кубка мира сборная России по пляжному футболу обыграла Уругвай – 5:3 (4:1, 1:1, 0:1).

Новости СМИ2 Хет-трик в составе победителей оформил Артур Папортный. Это вторая победа сборной России на турнире – ранее команда обыграла Сальвадор (4:2).