Россиянки уступили британкам на Кубке мира Днем ранее Россия гарантировала себе место в полуфинале.

Новости СМИ2 В матче третьего тура группового этапа Кубка мира по пляжному футболу женская сборная России уступила Великобритании – 1:4 (0:3, 1:1, 0:0). Единственный мяч у проигравших забила Анна Петрова. Россиянки заняли второе место в своей группе. Их соперницы по полуфиналу определится позже.