Россия одержала третью победу подряд на Всемирных пляжных играх

По два мяча в составе победителей забили Федор Земсков и Артур Папоротный.
Сборная России выиграла все три матча группового этапа. Ранее россияне добились победы над Сальвадором (4:2) и Уругваем (6:5).
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