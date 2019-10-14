Россия одержала третью победу подряд на Всемирных пляжных играх В матче третьего тура группового этапа Всемирных пляжных игр сборная России обыграла Японию – 6:5 ОТ (2:3, 3:1, 0:1, 1:0).

По два мяча в составе победителей забили Федор Земсков и Артур Папоротный.

Сборная России выиграла все три матча группового этапа. Ранее россияне добились победы над Сальвадором (4:2) и Уругваем (6:5).