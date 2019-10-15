Сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр Соперник россиян определится позже.

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Мужская сборная России обыграла Иран со счетом 6:2 в полуфинале Всемирных пляжных игр в Дохе.

В составе победителей отличились Алексей Макаров (пятая минута), Федор Земсков (8 и 33), Дмитрий Шишин (12), Андрей Новиков (34) и Борис Никоноров (35).

В финале россияне сыграют с победителем встречи Бразилия – Италия.