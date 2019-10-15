Россиянки уступили Испании на Всемирных пляжных играх - Советский спорт
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15 октября 2019 20:46Пляжный футболКоноплев Александр

Россиянки уступили Испании на Всемирных пляжных играх

До этого дня россиянки никогда не проигрывали испанкам.

В полуфинальном матче Всемирных пляжных игр женская сборная России уступила Испании – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1).

У проигравших отличилась Наталья Зайцева. Еще один мяч в свои ворота забила Лаура Гальего.

В финале турнира встретятся Испания и Великобритания.

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