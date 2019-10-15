Россиянки уступили Испании на Всемирных пляжных играх До этого дня россиянки никогда не проигрывали испанкам.

Загрузка... В полуфинальном матче Всемирных пляжных игр женская сборная России уступила Испании – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). У проигравших отличилась Наталья Зайцева. Еще один мяч в свои ворота забила Лаура Гальего. В финале турнира встретятся Испания и Великобритания.