Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр Матч пройдет 16 октября.

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В полуфинальном матче Всемирных пляжных игр сборная Бразилии обыграла Италию – 7:4 (2:0, 4:2, 1:3).

Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста.

В финале турнира Бразилия сыграет с Россией. Встреча состоится 16 октября. Начало – в 20:30 по московскому времени.