Россиянки уступили Бразилии в матче за бронзу Всемирных пляжных игр Третье поражение подряд.

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В матче за третье место Всемирных пляжных игр женская сборная России проиграла Бразилии – 3:4 (1:0, 1:4, 1:0).

В составе сборной России дважды отличилась Анастасия Горшкова. Еще один гол на счету Анны Черняковой.

В финале турнира сыграют Испания и Великобритания.