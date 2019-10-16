Испания заняла первое место в общем зачете Всемирных пляжных игр - Советский спорт
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16 октября 2019 21:04Пляжный футболКоноплев Александр

Испания заняла первое место в общем зачете Всемирных пляжных игр

Женская сборная Испании по пляжному футболу обыграла Англию в финальном матче Всемирных пляжных игр – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1).

Это золото стало для испанцев седьмым на соревнованиях. Ближайший преследователь – Бразилия – имеет на данный момент четыре золотых медали за два финала до конца Игр.

У сборной России пока пять наград (1-1-3).

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