Испания заняла первое место в общем зачете Всемирных пляжных игр Женская сборная Испании по пляжному футболу обыграла Англию в финальном матче Всемирных пляжных игр – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1).

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Это золото стало для испанцев седьмым на соревнованиях. Ближайший преследователь – Бразилия – имеет на данный момент четыре золотых медали за два финала до конца Игр.

У сборной России пока пять наград (1-1-3).