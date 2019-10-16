Россия потерпела разгромное поражение от Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Только серебро.

Новости СМИ2 В финальном матче Всемирных пляжных игр сборная России проиграла Бразилии – 3:9 (0:2, 2:4, 1:3). В составе россиян забивали Артур Папоротный, Федор Земсков и Алексей Макаров. Три мяча в составе победителей провел Маурисиньо. В матче за бронзу Иран обыграл Италию – 6:5.