«Крылья Советов» победили иракский клуб в матче Кубка мировых чемпионов «Крылья Советов» одержали победу над «Масафи Аль-Васат» в матче первого тура группового этапа Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу – 3:0.

Новости СМИ2 У победителей отличились Владислав Жариков, Амид Назаров и Артем Волошин. Вместе с самарцами в группе C также выступают «Копенгаген» и «Ликата».