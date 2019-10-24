ЧМ-2021 по пляжному футболу состоится в России Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года состоится в России. Такое решение приняли на заседании совета организации. Все матчи турнира пройдут в Москве.

Также сообщается, что на заседании было принято решение об организации клубного чемпионата 2021 года в Китае.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2019 пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.