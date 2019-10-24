Михаил Лихачев: На Межконтинентальном кубке проверим ближайший резерв - Советский спорт
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24 октября 2019 15:13Пляжный футболЛипкин Антон

Михаил Лихачев: На Межконтинентальном кубке проверим ближайший резерв

Сборная России готовится к чемпионату мира в Парагвае.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил, что из-за предстоящего чемпионата мира в Парагвае команда будет выступать на Межконтинентальном кубке в Дубае не в оптимальном составе.

«Мы, конечно, закладывались на такой тяжелый график, – приводит RT слова Лихачева. – Поэтому состав на этот турнир будет экспериментальный. Тем не менее постараемся хорошо выступить и, самое главное, проверить тех футболистов, которые находятся в ближайшем резерве.

После турнира возвращаемся в Москву и с 12 ноября в Новогорске начинаем полноценную подготовку к чемпионату мира. А 14-го вылетаем в Асунсьон».

Напомним, Межконтинентальный кубок стартует 5 ноября, а чемпионат мира в Парагвае пройдет с 21 ноября по 5 декабря.

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