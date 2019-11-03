Сборная России по пляжному футболу разгромила команду ОАЭ в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 5:0. В составе российской команды голами отметились Андрей Новиков (дубль), Остап Федоров и голкипер Максим Чужков.
Матч проходил в Дубае в рамках подготовки к Межконтинентальному кубку, который пройдет с 5 по 9 ноября. Россия в группе сыграет с Мексикой, Ираном и Египтом.
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