Сборная России обыграла команду Египта на групповом этапе Межконтинентального кубка Действующим победителем соревнований является сборная Ирана.

Футболисты сборной России нанесли поражение игрокам Египта в 1-м туре группового этапа Межконтинентального кубка. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Владимир Раскин. Также отличились Андрей Новиков, Алексей Павленко и Виктор Крышанов.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Мексики.

В прошлом году коллектив из РФ вышел в финал, где уступил сборной Ирана.

Добавим, что Межконтинентальный кубок стартовал 5 ноября и завершится 9-го числа.