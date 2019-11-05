Сборная России обыграла команду Египта на групповом этапе Межконтинентального кубка - Советский спорт
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05 ноября 2019 19:12Пляжный футболГичунцев Артур

Сборная России обыграла команду Египта на групповом этапе Межконтинентального кубка

Действующим победителем соревнований является сборная Ирана.

Футболисты сборной России нанесли поражение игрокам Египта в 1-м туре группового этапа Межконтинентального кубка. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Владимир Раскин. Также отличились Андрей Новиков, Алексей Павленко и Виктор Крышанов.

В следующем туре сборная России сыграет с командой Мексики.

В прошлом году коллектив из РФ вышел в финал, где уступил сборной Ирана.

Добавим, что Межконтинентальный кубок стартовал 5 ноября и завершится 9-го числа.

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