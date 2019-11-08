Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал Межконтинентального кубка - Советский спорт
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08 ноября 2019 14:41Пляжный футболКорегин Владислав

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал Межконтинентального кубка

В заключительном матче команда уступила иранцам в серии пенальти.

Подопечные Михаила Лихачева проиграли команде Ирана в серии пенальти со счетом 4:5 в рамках группового этапа Межконтинентального кубка проходящем в Дубае.

В составе нашей команды забитыми мячами отметились вратарь Максим Чужков, Владимир Раскин и Борис Никоноров.

Таким образом, сборная России, обыграв в первых двух турах египтян и мексиканцев, досрочно вышла в полуфинал турнира, где ее соперником будет команда Испании, которая вышла с первого места в своей группе

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