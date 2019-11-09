Сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка Сборная России проиграла команде ОАЭ в матче за бронзу Межконтинентального кубка по пляжному футболу (1:2).

Загрузка... Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол Валида бен Салема российская команда ответила мячом Бориса Никонорова. В овертайме бен Салем вновь поразил ворота российской сборной. Российская команда ранее проиграла в полуфинале сборной Испании. В финале испанцы сыграют со сборной Ирана.