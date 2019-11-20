Илья Леонов: Задача сборной России – побороться за золото Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 по 1 декабря в Парагвае.

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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов поделился ожиданиями от десятого розыгрыша мирового кубка, стартующего завтра в парагвайском городе Асунсьон.

Он отмечает, что команда пребывает на турнир в хорошем состоянии и без травм ведущих футболистов. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы добиться наивысшего результата – золотых медалей первенства: «Задача сборной России – побороться за золото, хотя мы понимаем, насколько это тяжело. Задача стоит такая. Очень хотелось бы повторить достижения 2011 и 2013 годов. Но надо двигаться поэтапно».

Напомним, что подопечные Михаила Лихачева попали в группу C. Их соперниками станут сборные ОАЭ, Беларуси и Сенегала.