Илья Леонов: Задача сборной России – побороться за золото

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов поделился ожиданиями от десятого розыгрыша мирового кубка, стартующего завтра в парагвайском городе Асунсьон.
Он отмечает, что команда пребывает на турнир в хорошем состоянии и без травм ведущих футболистов. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы добиться наивысшего результата – золотых медалей первенства: «Задача сборной России – побороться за золото, хотя мы понимаем, насколько это тяжело. Задача стоит такая. Очень хотелось бы повторить достижения 2011 и 2013 годов. Но надо двигаться поэтапно».
Напомним, что подопечные Михаила Лихачева попали в группу C. Их соперниками станут сборные ОАЭ, Беларуси и Сенегала.
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