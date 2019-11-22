Сборная России победила команду Сенегала в матче чемпионата мира по пляжному футболу

В составе российской команды голами отметились Борис Никоноров (4-я и 34-я минуты), Федор Земсков (8, 31, 32) и Артур Папоротный (23, 34), еще один мяч в свои ворота отправил сенегалец Сахере Тион Вью (1). У сенегальской сборной точными ударами отличились Лансана Диасси (5, 17), Бабакар Фолл (15, 33), Рауль Менди (26) и Мамур Диаьне (29, 34).
Добавим, что в следующем матче на турнире сборная России 24 ноября встретится с командой ОАЭ.
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