Михаил Лихачев: Матч с ОАЭ будет ключевым В Парагвае проходит чемпионат мира по пляжному футболу.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев назвал матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ОАЭ определяющим в решении задачи по выходу из группы.

«Будем делать все возможное, чтобы донести до ребят значимость предстоящей игры с ОАЭ. Это будет решающий матч по выполнению задачи по выходу из группы», - цитирует Лихачева ТАСС.

Напомним, в своем первом матче на чемпионате мира сборная России обыграла команду Сенегала со счетом 8:7.

Встреча Россия - ОАЭ пройдет 24 ноября.