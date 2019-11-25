Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 09:08Пляжный футболЛипкин Антон

Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Единственный гол у российской команды забил Папоротный.

Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от ОАЭ (1:4) во втором туре группового этапа чемпионата мира в Асунсьоне (Парагвай).

Единственный гол в составе российской команды забил защитник Артур Папоротный, сравнявший счет на 19-й минуте.

В другом матче группы C Белоруссия крупно проиграла Сенегалу (2:7). Таким образом, после двух туров у всех четырех команд по три очка, однако Россия занимает последнее место из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

В третьем туре 26 ноября ОАЭ сыграет с Сенегалом, а Россия – с Белоруссией.

Отметим, что в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Асунсьон (Парагвай)
Чемпионат мира
Групповой этап
Группа C
2-й тур

Россия – ОАЭ – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Папоротный, 19 – Аль-Жасми, 2. А. Мохаммад, 23. Мунтасер, 32, с пенальти. Бешр, 33.

Турнирное положение: 1. Сенегал – 3 очка. 2. Белоруссия – 3. 3. ОАЭ – 3. 4. Россия – 3.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку Россия проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Картонный Гончаренко» ЦСКА не помог – выручила «пушка Николы» ЦСКА без дисквалифицированного Виктора Гончаренко выглядел бледно на своем поле против «Крыльев Советов», но три очка армейцам принес чудо-гол Николы Влашича за четверть часа до финального свистка. 24.11.2019 21:00 Футбол Мощенко Захар
«Питтсбург» победил, Малкин не забил. Панарин прервал свою результативную серию Обзор игрового дня НХЛ. 23.11.2019 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
«Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова передача Дубль Гиргенсонса принес «Баффало» победу над «Флоридой» Стали известны претенденты на приз лучшего вратаря НХЛ после четверти сезона
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Александр Соболев: У ЦСКА и моментов не было, кроме одного удара Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0). 24.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
09:28 Хоккей «Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова передача
09:18 Хоккей Дубль Гиргенсонса принес «Баффало» победу над «Флоридой»
09:08 Пляжный футбол Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
23:55 Теннис Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
23:43 Футбол Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры
23:14 Футбол Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал
22:47 Фигурное катание Алина Загитова: NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня
22:23 Футбол «Аугсбург» разгромил «Герту», а «Майнц» – «Хоффенхайм»
22:06 Фигурное катание Алена Косторная: Очень рада, что смогла квалифицироваться в финал
21:55 Футбол Миодраг Божович: Игра была близка к ничьей
21:40 Футбол «Алавес» на выезде победил «Эйбар», Хоселу сделал дубль
21:39 Футбол «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
21:15 Хоккей «Локомотив» в гостях обыграл «Йокерит» по буллитам
21:00 Хоккей Рижское «Динамо» победило «Сочи», прервав серию из трех поражений
20:59 Футбол Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
20:45 Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте», это четвертое поражение подряд
20:43 Футбол Сергей Хусаинов: В ворота «Краснодара» нужно было назначать пенальти
20:31 Футбол Руководители «Арсенала» ищут, кем заменить Эмери
20:07 Футбол Игорь Черевченко: Не хватает хладнокровия и везения
19:59 Футбол «Арсенал»: Праздник вновь испортили судьи
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array