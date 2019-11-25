Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу Единственный гол у российской команды забил Папоротный.

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Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от ОАЭ (1:4) во втором туре группового этапа чемпионата мира в Асунсьоне (Парагвай).

Единственный гол в составе российской команды забил защитник Артур Папоротный, сравнявший счет на 19-й минуте.

В другом матче группы C Белоруссия крупно проиграла Сенегалу (2:7). Таким образом, после двух туров у всех четырех команд по три очка, однако Россия занимает последнее место из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

В третьем туре 26 ноября ОАЭ сыграет с Сенегалом, а Россия – с Белоруссией.

Отметим, что в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Асунсьон (Парагвай)

Чемпионат мира

Групповой этап

Группа C

2-й тур

Россия – ОАЭ – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Папоротный, 19 – Аль-Жасми, 2. А. Мохаммад, 23. Мунтасер, 32, с пенальти. Бешр, 33.

Турнирное положение: 1. Сенегал – 3 очка. 2. Белоруссия – 3. 3. ОАЭ – 3. 4. Россия – 3.