Сборная России по пляжному футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 5:3.
Хет-триком в составе россиян отметился Борис Никоноров, еще по разу отличились Федор Земсков и Дмитрий Шишин.
Эта победа позволила подопечным Михаила Лихачева набрать 6 очков, занять второе место в группе и вместе со сборной Сенегала выйти в плей-офф турнира.
В четвертьфинале россияне сыграют с победителем группы D сборной Бразилии. Матч состоится 28 ноября и начнется в 22:15 по московскому времени.
Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
Группа C, 3-й тур
Россия — Белоруссия — 5:3 (1:3, 2:0, 2:0).
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