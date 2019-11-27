Сборная России по пляжному футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира - Советский спорт
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27 ноября 2019 08:13Пляжный футболНечаев Юрий

Сборная России по пляжному футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Россияне заняли второе место в группе С.

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 5:3.

Хет-триком в составе россиян отметился Борис Никоноров, еще по разу отличились Федор Земсков и Дмитрий Шишин.

Эта победа позволила подопечным Михаила Лихачева набрать 6 очков, занять второе место в группе и вместе со сборной Сенегала выйти в плей-офф турнира.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем группы D сборной Бразилии. Матч состоится 28 ноября и начнется в 22:15 по московскому времени.

Пляжный футбол.

Чемпионат мира.

Группа C, 3-й тур

Россия — Белоруссия — 5:3 (1:3, 2:0, 2:0).

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