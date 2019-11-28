Михаил Лихачев: Нам нужно поверить в себя

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев объяснил, за счет чего россияне могут обыграть сборную Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира.
«Мы обыгрывали бразильцев только тогда, когда верили в свои силы. Сейчас ребятам просто нужно поверить в себя снова. Лично я в них верю», - приводит слова наставника RT.
Также Лихачев рассказал, кто заменит дисквалифицированных на эту игру Алексея Макарова и Артура Папортного: «Будем искать внутренние резервы. Свой шанс получит Остап Федоров. В этом матче нам нужно предстать монолитной командой».
Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная России одержала две победы при одном поражении и вышла из группы со второго места.
Сборная Бразилии выиграла свою группу, одержав три победы в трех матчах.
Четвертьфинал Россия-Бразилия состоится 28 ноября в 22:15 мск.
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