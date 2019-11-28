Михаил Лихачев: Нам нужно поверить в себя В четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу сборная России сыграет с командой Бразилии.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев объяснил, за счет чего россияне могут обыграть сборную Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира.

«Мы обыгрывали бразильцев только тогда, когда верили в свои силы. Сейчас ребятам просто нужно поверить в себя снова. Лично я в них верю», - приводит слова наставника RT.

Также Лихачев рассказал, кто заменит дисквалифицированных на эту игру Алексея Макарова и Артура Папортного: «Будем искать внутренние резервы. Свой шанс получит Остап Федоров. В этом матче нам нужно предстать монолитной командой».

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная России одержала две победы при одном поражении и вышла из группы со второго места.

Сборная Бразилии выиграла свою группу, одержав три победы в трех матчах.

Четвертьфинал Россия-Бразилия состоится 28 ноября в 22:15 мск.