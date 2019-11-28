Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу В четвертьфинале была одержана победа над бразильцами.

В рамках четвертьфинала чемпионата мира, проходящего в парагвайском городе Асунсьон, подопечные Михаила Лихачева встречались с Бразилией. Встреча закончилась победой сборной России со счетом 4:3.

В составе российской команды дублем отметился 29-летний Кирилл Романов, отличившийся на 24-й и 31-й минутах игры. По одному мячу забили Федор Земсков (2-ая минута) и Дмитрий Шишин (20), у бразильцев дважды отличился Родриго (1, 13). Также результативный удар на счету голкипера команды Мао (5).

В полуфинале Россия сыграет с победителем матча Италия-Швейцария, который пройдет сегодня ночью. Полуфинальная игра пройдет 30 ноября.

Напомним, что Сборная России является двукратным победителем мирового первенства (2011 и 2013 годы) и один раз занимала третье место (2015).