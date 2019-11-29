Сборная России сыграет с итальянцами в полуфинале чемпионата мира

Сборные России и Италии поспорят за финал чемпионата мира по пляжному футболу. Их встреча состоится в субботу, 30 ноября.
Ранее команда Михаила Лихачева обыграла коллектив из Бразилии (4:3), а итальянцы выбили с турнира команду Швейцарии (5:4).
Добавим, что в другой полуфинальной паре сборная Португалии встретится с победителем матча между командами Японии и Уругвая.
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