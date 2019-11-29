Михаил Лихачев: Показали настоящий русский характер

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился эмоциями после победного четвертьфинала чемпионата мира с бразильцами.
«Мы показали настоящий русский характер, сыграли очень грамотно. Благодаря этому и одержали историческую победу», - приводит слова Лихачева ТАСС.- Мы идем от матча к матчу. Сейчас все наши мысли о полуфинале».
Также наставник поделился своим мнением о предстоящем сопернике по полуфиналу - сборной Италии.
«Это очень грамотная в оборонительном плане команда, имеет в составе прекрасных нападающих - Эммануэле Зурло и Габриэле Гори, которые забили на турнире уже очень много голов».
В своем четвертьфинале итальянцы в упорной борьбе обыграли сборную Швейцарии со счетом 5:4.
Полуфинал Россия-Италия состоится в субботу, 30 ноября, и начнется в 22:15 мск.
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