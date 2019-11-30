Сборная России проиграла итальянцам в овертайме и не вышла в финал Полуфинал пляжного чемпионата мира завершился со счетом 8:7 (2:1, 1:3, 4:3, 1:0) в пользу сборной Италии.

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В рамках полуфинала чемпионата мира, в столице Парагвая Асунсьон, команда Михаила Лихачева встречались со сборной Италии. Встреча закончилась победой итальянцев в овертайме со счетом 8:7.

Счет в матче открыл Андрей Новиков на четвертой минуте. Далее россиян дублями отметились Алексей Макаров (на 14-й и 35-й минутах), Федор Земсков (на 22-й и 24) и Кирилл Романов (25-й и 31-й).

У итальянцев в основное время хет-трик сделал Дарио Рамаччиоти (10-я, 15-я и 27-я минуты), Габриэле Гори (два гола на 25-й минуте и еще один на 31-й. Также отличился Франческо Корозинити (на девятой)

Игра напоминала качели. Выигрывали то одни. На 31-й минуте россияне уступали 5:7, но в итоге свели основное время вничью стараниями Романова и Макарова.

Овертайм сложился в пользу итальянцев. За фол последней надежды на 37-й минуте удалили Артура Папоротного, и Зурло Эммануэле реализовал пенальти (8:7 в пользу Италии).

Во втором полуфинале сыграют Япония и Португалия.

Матч за третье место и финал состоятся 1 декабря.