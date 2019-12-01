Сборная Россия завоевала бронзу на чемпионате мира

На чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае сборная России в матче за третье место выиграла у команды Японии со счетом 5:4 (2:3, 1:1, 2:0).
У россиян хет-триков отметился Федор Земсков, отличившийся на 8-й, 23-й и 29-й минутах. Также по одному голу забили Андрей Новиков (8-я минута) и Алексей Макаров (26-я). У японцев забивали Такуя Акагума (дважды на 4-й и 8-й минутах), Озу Морейра (12-я) и Такааки Оба (23-я).
Незадолго до начала встречи за третье место врач сборной России Мингиян Бадмаев запретил главному тренеру команды Михаилу Лихачеву принимать участие в матче из-за высокой температуры. Накануне в полуфинале Россия уступила команде Италии со счетом 7:8. Ту игру сопровождал тропический дождь.
Сборная России по пляжному футболу в четвертый раз в истории стала призером чемпионата мира. Ранее в 2011 и 2013 годах россияне становились чемпионами планеты на турнирах в Италии и на Таити. В 2015-м завоевали бронзу в Португалии.
В финале ЧМ-2019 сегодня поздно ночью сыграют Италия и Португалия.
Следующий чемпионат мира должен состояться в Москве в июле 2021 года.
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