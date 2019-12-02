Сборная Португалии в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу

В Парагвае завершился 10-й чемпионат мира по пляжному футболу под эгидой ФИФА. В финале сборная Португалии со счетом 6:4 обыграла итальянцев.
Счет на шестой минуте открыл итальянец Эмануэле Дзурило, но к 18-й минуте португальцы добились перевеса 3:1 и до самого конца не выпускали развитие событий из-под своего контроля.
У победителей хет-триком отметился Жордан (18-я, 26-я и 35-я минуты), а Лео Мартинш – дублем (8-я и 28-я минуты). Еще один гол на счету Лоуренсу (18-я).
У проигравших помимо Дзурило забивали Рамачиотти (дважды на 31-й и 36-й минутах) и Хосеп Джентилин (31-я).
Ранее португальцы уже становились чемпионами мира в 2001 и 2015 годах.
Напомним, что сборной России на турнире в Парагвае досталась бронза. В полуфинале команда Михаила Лихачева проиграла итальянцам в овертайме со счетом 7:8, но зато выиграла матч за третье место против команды Японии (5:4).
Следующий чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве в июле 2021 года.
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Кутепов забил в свои ворота. Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 01.12.2019 19:00 Футбол Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Кирилл Новиков: Если бы реализовали половину моментов, счет был бы неприлично крупным После победы (2:1) в гостях над московским «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Динамо». 01.12.2019 20:34 Футбол Мощенко Захар