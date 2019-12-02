Сборная Португалии в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу В финале португальцы со счетом 6:4 обыграли команду Италии.

В Парагвае завершился 10-й чемпионат мира по пляжному футболу под эгидой ФИФА. В финале сборная Португалии со счетом 6:4 обыграла итальянцев.

Счет на шестой минуте открыл итальянец Эмануэле Дзурило, но к 18-й минуте португальцы добились перевеса 3:1 и до самого конца не выпускали развитие событий из-под своего контроля.

У победителей хет-триком отметился Жордан (18-я, 26-я и 35-я минуты), а Лео Мартинш – дублем (8-я и 28-я минуты). Еще один гол на счету Лоуренсу (18-я).

У проигравших помимо Дзурило забивали Рамачиотти (дважды на 31-й и 36-й минутах) и Хосеп Джентилин (31-я).

Ранее португальцы уже становились чемпионами мира в 2001 и 2015 годах.

Напомним, что сборной России на турнире в Парагвае досталась бронза. В полуфинале команда Михаила Лихачева проиграла итальянцам в овертайме со счетом 7:8, но зато выиграла матч за третье место против команды Японии (5:4).

Следующий чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве в июле 2021 года.