Дмитрий Шишин: Сейчас эмоции уже положительные, радость есть В Парагвае завершился чемпионат мира по пляжному футболу.

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Игрок сборной России Дмитрий Шишин прокомментировал завершившийся чемпионат мира по пляжному футболу.

«Сейчас эмоции уже положительные, радость есть. Что не получилось с Италией? Сказалась очень тяжелая игра с Бразилией, немного не хватило сил. Но итоговое третье место лучше, чем четвертое и даже, наверное, второе. Конечно, хотелось стать чемпионами, но уж как получилось», - цитирует футболиста BSRussia.com.

Напомним, на завершившемся в Парагвае чемпионате мира по пляжному футболу сборная России завоевала бронзовые медали.

В полуфинале подопечные Михаила Лихачева уступили команде Италии 7:8, а в матче за третье место обыграли японцев 5:4.

Чемпионом мира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале итальянцев со счетом 6:4.

Следующий чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве в июле 2021 года.