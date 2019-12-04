Михаил Лихачев: Бронза чемпионата мира – это огромный успех

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира.
«Бронза чемпионата мира для любой футбольной сборной России - это огромный успех. Я очень рад за наших футболистов, за то, что они, показав большую волю и мастерство, добились такой награды», - цитирует Лихачева ТАСС.
Напомним, сборная России по пляжному футболу во второй раз в своей истории стала бронзовым призером чемпионата мира.
По ходу турнира россияне в четвертьфинале одолели сборную Бразилии 4:3, в полуфинале уступили команде Италии 7:8, а в матче за бронзовые медали обыграли японцев 5:4.
Победителем турнира стала сборная Португалии, победившая в финале итальянцев 6:4.
В 2021 году чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России.