«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Клубного чемпионата мира «Спартак» со счетом 3:1 одержал победу над «Локомотивом» в полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

У красно-белых голами отметились Мохамад Ахмадзаде (20-я минута), Федор Земсков (32) и Алексей Макаров (36). В составе железнодорожников точным ударом отличился Хамида Бехзадпура (34). В финале турнира красно-белые сыграют против португальской «Браги», обыгравшей в другом полуфинале японский «Токио Верди» со счетом 7:2.