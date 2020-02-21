Федор Земсков: Если бы я играл в большой футбол, то только в воротах - столько бегать не смог бы Лучший бомбардир сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Парагвае Федор Земсков рассказал, что не считает себя фанатом, но радуется победам «Спартака».

- За «Спартак» болел еще в детстве, мне очень нравилась команда Олега Романцева. Когда все это развалилось и рухнуло, эмоции чуть остыли. Сейчас, можно сказать, пошла «вторая волна». Не могу назвать себя фанатом, но радуюсь, когда команда выигрывает. Вообще современный футбол - это верх мастерства.

Я поражаюсь тому, что сейчас показывают на поле, даже если не брать в расчет «инопланетян» Месси и Роналду. Люди пробегают по 12 км в среду, а в воскресенье проводят матчи национального первенства. Это можно назвать большим достижением спортивной науки в плане восстановления. Если бы я играл в большой футбол, то только в воротах. Столько бегать точно бы не смог, - приводит слова Земскова RT.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу 2019 года сборная России завоевала бронзовые медали, а Земсков записал на свой счет десять забитых мячей.