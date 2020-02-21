Федор Земсков: Считаю, Роналду - гений уже потому, что выжил в соперничестве с Месси Лучший бомбардир пляжной сборной России по футболу на чемпионате мира в Парагвае Федор Земсков рассказал, что восхищается людьми, которые сохранили в себе страсть к игре, а не к контракту.

- Многое можно почерпнуть об отношении к делу из большого футбола. Я восхищаюсь людьми, которые сохранили в себе страсть к игре, а не страсть к контракту. Яркие примеры — Садио Мане, Н’Голо Канте или мой любимец Дидье Дрогба. Эти парни настоящие профессионалы. Что касается клубных пристрастий в Европе, то их нет, я могу в зависимости от ситуации болеть как за «Барселону», так и за «Реал». Больше люблю саму игру. Конечно, сейчас сложно найти команду, которая показывает более симпатичный футбол, чем «Ливерпуль». С удовольствием смотрю Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир, от которого получаю эстетическое удовольствие.

- А как отнеслись к вручению шестого «Золотого мяча» Месси?

- Да это же просто голосование. Рад за Лионеля. Считаю его лучшим футболистом мира. Считаю, Криштиану Роналду — гений уже потому, что выжил в соперничестве с аргентинцем, сохранил за собой позицию «одного из двух». Но по способности творить игру Месси нет равных даже близко, - приводит слова Земскова RT.

Напомним, что по итогам прошлого года нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по версии французского журнала France Football. Роналду занял в голосовании 3-е место.