Сергей Анохин: Все игроки сборной России по пляжному футболу находятся на карантине - Советский спорт
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29 марта 2020 22:01Пляжный футбол

Сергей Анохин: Все игроки сборной России по пляжному футболу находятся на карантине

Член комитета РФС по разновидностям футбола Сергей Анохин рассказал, что все игроки сборной России по пляжному футболу сейчас находятся на карантине.

- Сейчас все игроки сборной России находятся на карантине. Нынешний сезон важен в рамках подготовки к следующему, поскольку мы помним, что в Москве пройдет чемпионат мира. А в его проведении я не сомневаюсь, при условии того, что мы все будем соблюдать карантин и быстро победим этот вирус, - цитирует Анохина ТАСС.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тысяч человек, зафиксировано почти 30 тысяч смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения.

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