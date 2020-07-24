Сборная России обнародовала состав на московский сбор

Федор Земсков: Если бы я играл в большой футбол, то только в воротах - столько бегать не смог бы

Лучший бомбардир сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Парагвае Федор Земсков рассказал, что не считает себя фанатом, но радуется победам «Спартака».