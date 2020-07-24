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24 июля 13:39
автор: Юрий Нечаев

Сборная России обнародовала состав на московский сбор

Тренерский штаб вызвал 18 футболистов.

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым обнародовал список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Москве.

Список футболистов опубликован на официальном сайте РФС.

На сбор вызваны 18 игроков:

Вратари: Максим Чужков (»Кристалл»), Денис Пархоменко (»Спартак»), Станислав Кошарный (»Локомотив»).

Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Владислав Жариков (все «Кристалл»), Антон Шкарин, Федор Земсков, Андрей Новиков, Алексей Макаров, Алексей Павленко (все «Спартак»), Остап Федоров, Борис Никоноров, Ян Пелецкий, Никита Сафронов (все «Локомотив»), Владислав Аксенов (»Динамо-Самара»).

Сбор продлится с 26 июля по 2 августа. Национальной команде предстоит провести один товарищеский матч. Соперником россиян станет московский «Локомотив».

источник: РФС
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