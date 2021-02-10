Сборная России объявила состав на февральский сбор

Стал известен список игроков, которых вызвал тренерский штаб сборной России по пляжному футболу, который пройдет с 15 по 20 февраля УТЦ «Новогорск».

Как сообщает официальный сайт РФС, главный тренер Михаил Лихачев пригласил 14 полевых игроков и четырех вратарей.

Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко («Локомотив»), Станислав Кошарный («Локомотив»), Павел Баженов («Спартак»)

Полевые игроки: Алексей Макаров, Алексей Павленко, Антон Шкарин, Андрей Котенев (все – «Спартак»), Федор Земсков, Андрей Новиков, Остап Федоров, Борис Никоноров (все – «Локомотив»), Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Владислав Жариков (все «Кристалл»), Николай Крышанов (МТ-Групп), Виктор Крышанов («Лекс»).

«Это будет первый сбор в 2021 году после долгого перерыва, – заявил Лихачев. – До старта домашнего чемпионата мира остаётся около полугода, и этот УТС станет первым «кирпичиком» в системе подготовки команды к мундиалю».