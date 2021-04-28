Александр Алаев: вместо гимна России на ЧМ по пляжному футболу будет играть музыка Чайковского

Музыка Чайковского с большой долей вероятности заменит гимн России на чемпионате мира по пляжному футболу, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Этот вопрос сейчас согласовывается с Олимпийским комитетом России и ФИФА. Скорее всего, это будет музыка Чайковского, как в случае с олимпийской команды России», - цитирует Алаева «МК-Спорт» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу-2021 впервые состоится в России. Главной площадкой турнира, который пройдет с 19 по 29 августа, станут «Лужники», которые принимали квалификацию ЧМ-2019.

Сборная России дважды становилась чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. Также в активе хозяев грядущего первенства бронзовая медаль ЧМ-2015.